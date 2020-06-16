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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Кроме того, двое детей пострадали

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Двое взрослых погибли и двое детей госпитализированы в результате пожара минувшей ночью в частном двухэтажном доме на севере Волгограда, сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Доценков.

"Сообщение о пожаре поступило в 02:28 (01:28 мск), на улице Могилевича в Тракторозаводском районе Волгограда горела кровля и второй этаж частного двухэтажного дома площадью 100 кв. м. Пожарные ликвидировали горение в 03:32 (02:32 мск)", - рассказал Доценков.

Он уточнил, что на пожаре погибли мужчина и женщина, двое детей пострадали. Причина пожара устанавливается.

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