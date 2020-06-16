Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 16 июня. Автомобиль Lada Granta и автобус Neoplan столкнулись во вторник на трассе в Дзержинске в Нижегородской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 392-м км автодороги Москва - Уфа на территории Дзержинска.

"По предварительным данным, женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автобусом Neoplan. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Lada: женщина 1958 года рождения, мужчины 1990 и 1982 годов рождения", - отметили в пресс-службе.

Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи в Дзержинске.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины дорожной аварии.