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Сухогруз сел на мель в Астраханской области

Он следовал в Иран

АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сухогруз Golden Rose сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области во вторник.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 155-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз Golden Rose, следовавший по маршруту: морской порт Астрахань - порт Амирабад (Республика Иран)", - говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие с администрацией морских портов Каспийского моря, службой капитана морского порта Оля, Морспасслужбой, транспортной прокуратурой, добавили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, пострадавших среди находящихся на борту нет, нарушения герметичности корпуса отсутствуют. Разлив горюче-смазочных материалов не зафиксирован.

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