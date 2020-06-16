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В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

Ранее СМИ сообщили о взрыве и дыме в районе расположенного в КНДР города Кэсон
Кэсон EPA-EFE/YONHAP/POOL
Описание
Кэсон
© EPA-EFE/YONHAP/POOL

ТАСС, 16 июня. Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.  Об этом сообщило агентство Yonhap.

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"КНДР в 14:49 по местному времени (08:49 мск) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне", - говорится в заявлении.

Ранее Yonhap сообщило, что столб дыма виден в приграничном городе Кэсон на территории КНДР, также был слышен взрыв.

Инцидент произошел на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В понедельник Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Этому предшествовало опубликованное в субботу заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, о том, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг". В частности, она подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии". 

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.

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