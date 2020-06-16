В Якутии возбудили дело после гибели матроса в результате падения с ледокола на Лене

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели члена экипажа ледокола на реке Лене. Об этом сообщается во вторник на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту гибели 21-летнего матроса-моториста ледокола "Капитан Бабичев" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 мая ледокол "Капитан Бабичев" вышел в рейс для ликвидации ледового затора на реке Лене. В этот же день перед судном была поставлена задача по буксировке ледокола "Капитан Бородкин", зажатого льдами.

"В нарушение требований охраны труда два матроса ледокола "Капитан Бабичев" вышли за леерное ограждение кормовой части судна, чтобы передать буксировочный канат членам экипажа второго ледокола. В момент передачи каната один из них оступился, упал за борт и погрузился под лед. Спасти молодого человека не удалось", - отметили в ведомстве.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.