Семь силовиков пострадали в Дагестане во время конфликта с гражданами Азербайджана

"В результате совершенных противоправных действий пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в Дагестане от незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов начата доследственная проверка. По данным пресс-службы следственного управления, в понедельник вечером около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта. Граждане Азербайджана оказали неповиновение сотрудникам полиции, пытавшимся пресечь их действия, забросали их камнями и другими предметами, причинив им побои, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни и здоровья, пояснили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев, сотрудники правоохранительных органов задержали более 90 граждан Азербайджана после инцидента. "93 гражданина Азербайджана задержаны <...> Ориентировочно семь машин они разбили, включая машины пограничников", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в течение часа 155 граждан Азербайджана вернутся на родину. "В течение часа 155 граждан Азербайджана перейдут границу", - сказал Шихиев.

По его словам, представители делегации Азербайджана прибыли во временный лагерь в Дагестане. "На месте сейчас находится делегация Азербайджана в составе замминистра МВД Азербайджана, руководителя Департамента уголовного розыска Азербайджана и два представителя МИД Азербайджана. Ждем прибытия главы Дагестана Владимира Васильева", - сказал Шихиев.

Ранее во вторник Шихиев сообщил ТАСС, что ситуация урегулирована и находится под контролем властей.

О причинах инцидента

По словам Шихиева, инцидент произошел в понедельник вечером, когда граждане Азербайджана получили список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В списки, которые формируются азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения, пояснил глава района. Шихиев ранее в понедельник подтвердил, что во временном лагере "на самом деле есть волнения". Он отметил, что на месте инцидента находятся полицейские, сотрудники Росгвардии, а также руководство района, которое ведет переговоры.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, заработал в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты палатки для проживания 360 человек.