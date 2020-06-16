Депутата парламента Калмыкии арестовали по подозрению в мошенничестве

ЭЛИСТА, 16 июня. /ТАСС/. Депутат Народного Хурала (парламента) Калмыкии и бывший директор МУП "Архитектурно-планировочное бюро города Элисты" заключен под стражу в рамках уголовного дела по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

Ранее сообщалось, что депутат парламента Калмыкии был задержан, уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

"Элистинский городской суд Республики Калмыкия удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении бывшего директора МУП "Архитектурно-планировочное бюро города Элисты", являющегося депутатом парламента Республики Калмыкия, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

Как ранее уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, действиями чиновника муниципальному предприятию и местному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 10 млн рублей. По версии следствия, бывший руководитель предприятия в рамках заключенных муниципальных контрактов с МУП "Дорожное управление "Элиста-Автодор" путем обмана и посредством заключения с аффилированной ему фирмой ООО "БТИ-КР" фиктивных договоров субподряда на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам реконструкции и капремонта автомобильных дорог города, которые фактически были выполнены работниками его предприятия в период с января 2017 года по апрель 2018 года, совместно с неустановленными лицами совершил хищение денежных средств возглавляемой им организации в сумме более 8 млн рублей.

Кроме этого, в июле 2018 года он в рамках заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических работ с АО "Газпром газораспределение Элиста" совместно с неустановленными лицами совершил хищение денежных средств возглавляемой им организации в сумме более 1 млн рублей. Преступление совершено посредством заключения с ООО "Дизайн" фиктивных договоров субподряда на выполнение работ на ряде объектов, которые фактически были уже выполнены работником его предприятия.