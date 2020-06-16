Суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии Соловьеву до 20 сентября

ИЖЕВСК, 16 июня. /ТАСС/. Срок домашнего ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, продлен до 20 сентября. Об этом во вторник сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

"Суд постановил продлить срок домашнего ареста в отношении Александра Соловьева по 20 сентября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

В мае Завьяловский районный суд Удмуртии отложил рассмотрение дела экс-чиновника до снятия ограничений, которые необходимо соблюдать жителям республики старше 65 лет из-за распространения коронавирусной инфекции. В пресс-службе также уточнили, что на следующем судебном заседании дополнительные доказательства должна представить сторона защиты. "Дата заседания еще не определена, о ней будет сообщено позднее. После исследования всех представленных сторонами доказательств судебное следствие по делу будет завершено, и суд перейдет к стадии судебных прений", - пояснила собеседница агентства.

Экс-глава Удмуртии обвиняется в двух эпизодах взяточничества на общую сумму более 140 млн рублей. По версии следствия, он получил эти деньги в 2014-2016 годах от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки в Удмуртии, и за это обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей. Список свидетелей по уголовному делу насчитывает 170 человек.

Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года, в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона в связи с утратой доверия.