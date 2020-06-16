Тело убитого в Волгограде студента из Азербайджана переправят на родину

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Тело убитого в Волгограде 17-летнего студента медицинского университета из Азербайджана будет транспортировано на родину, сообщил во вторник ТАСС источник в следственных органах Волгоградской области.

Вечером 12 июня в Ворошиловском районе Волгограда обнаружили тело учащегося первого курса медуниверситета. Источник в правоохранительных органах области уточнил ТАСС, что студент "был гражданином Республики Азербайджан". Он умер в результате множественных проникающих колото-резаных ран, в связи с убийством возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи и полиция разыскивают преступника, его приметы установлены.

"Тело убитого студента будет отправлено в Азербайджан. Это длительная процедура для оформления доверенности, родственников у него в Волгограде нет", - сказал собеседник агентства.

В понедельник губернатор Андрей Бочаров объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства.