В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков

УФА, 16 июня. /ТАСС/. Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.

"Около полудня на улице Ворошилова села Иглино произошел наезд [автомобиля] Renault Logan под управлением 37-летнего местного жителя на двух подростков 15 лет. В результате одна из девочек погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель пытался сбежать в места ДТП.