{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае пресекли незаконный оборот осетра на 12,5 млн рублей

У двоих граждан РФ изъяли около 55 кг икры и около 37,5 кг фрагментов рыб

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Хабаровском крае пресекли незаконный оборот краснокнижного осетра с ущербом в 12,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В результате реализации оперативных материалов в Ульчском районе Хабаровского края выявлены два гражданина РФ, у которых обнаружено и изъято около 55 кг икры рыб осетровых видов и фрагментов рыб осетровых видов общим весом около 37,5 кг", - говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что ущерб из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов составил около 12,5 млн рублей. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

Теги
РоссияХабаровский край
Полицейские в Калининградской области изъяли 18 кг нелегально добытого янтаря
Задержаны четыре человека
Читать полностью