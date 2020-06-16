Ефремов не стал обжаловать решение отправить его под домашний арест

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов не стал обжаловать решение Таганского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Мы не стали обжаловать, так как Ефремов восстанавливается после травм, полученных в ДТП", - сказал защитник, не уточнив подробности. Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом следствия, заявил, что Ефремов решил не обжаловать решение о домашнем аресте.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице.