Дело о хищении сотрудниками НПО им. Лавочкина 330 млн рублей повторно направлено в суд

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура повторно утвердила обвинение по уголовному делу в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" адвоката Игоря Третьякова, обвиняемых в хищении 330 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем приложены максимальные усилия, чтобы вина обвиняемых полностью подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами. В результате объем уголовного дела составил 120 томов. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила она. В конце мая прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу экс-гендиректора НПО им. Лавочкина и вернула дело в следствие.

Фигуранты обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование проводил следователь второго управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК. Следователем были изучены порядка 50 томов арбитражных уголовных дел, которые являлись предметом процессуального спора и необходимо было разобраться, представляли ли они судебную сложность и имелась ли необходимость в привлечении специалистов и юристов со стороны. Также следствие изучило техническую документацию по изготовлению пилотируемых и непилотируемых космических аппаратов, которые также являлись предметом арбитражных споров. По словам Врадий, следственные действия проводились в Челябинской области и Московском регионе.

По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос". Вину фигуранты дела не признают.

"Для обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых, в том числе банковские счета на общую сумму порядка 340 млн рублей", - добавила представитель ГСУ.

Ранее Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.