Полицейские в Калининградской области изъяли 18 кг нелегально добытого янтаря

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полиция в Калининградской области задержала старателей, которые незаконно добывали янтарь. Изъято около 18 кг породы, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В акватории Балтийского моря неподалеку от пгт. Янтарный... с поличным задержаны четверо старателей, которые незаконно вели добычу янтаря со дна Балтийского моря, используя оборудование кустарного производства. Сотрудники полиции обнаружили у фигурантов около 18 килограммов окаменевшей ископаемой смолы", - сказала Волк.

На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении за самовольную добычу янтаря. Полиция изъяла у них лодки, акваланги, водометы, шланги, а также другое оборудование для незаконного промысла.