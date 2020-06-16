Адвокат Почуев рассказал, как могло попасть в сеть видео ссоры историка Соколова и Ещенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил, что утечка видеозаписи ссоры обвиняемого в убийстве историка и погибшей девушки могла произойти на этапе проведения экспертиз. Как сообщил журналистам сам Почуев, кроме того, это могло произойти на этапе вскрытия пакетов с вещественными доказательствами, когда материалы уже находились в суде.
Ранее в интернете появилось видео, которое было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства Анастасии Ещенко. Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева назвала подозрительным обнародование данного материала - это произошло в тот же день, когда Соколов в суде отказался от услуг Почуева, ссылаясь на то, что последнему якобы поступали угрозы расправы.
"У меня есть только экранная копия. Распространенное видео очевидно было украдено либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещдоками. Вот два возможных источника утечки", - сказал Почуев.
Бакшеева ранее сообщила ТАСС, что родители Ещенко шокированы появлением видеозаписи. Почуев заявил ТАСС, что не имеет никакого отношения к распространению данного видео, он также не намерен обращаться в следственные органы по поводу утечки записи.
На прошедшем 15 июня судебном заседании Бакшеева заявила, что следователи проводят проверку по факту появления в сети фотографий останков убитой девушки. Она была начата после обращения представителя потерпевшей стороны. На том же заседании Соколов, отказавшийся от адвоката Почуева, отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве, подчеркнув, что выразит свою позицию после исследования всех доказательств обвинения. Почуев сообщил, что для него это решение было неожиданным, но отметил, что может продолжить представлять интересы историка позже.