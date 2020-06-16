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Дело историка Олега Соколова

Адвокат Почуев рассказал, как могло попасть в сеть видео ссоры историка Соколова и Ещенко

По словам адвоката, утечка могла произойти на этапе вскрытия пакетов с вещественными доказательствами, когда материалы уже находились в суде
Олег Соколов (в центре) Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Описание
Олег Соколов (в центре)
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил, что утечка видеозаписи ссоры обвиняемого в убийстве историка и погибшей девушки могла произойти на этапе проведения экспертиз. Как сообщил журналистам сам Почуев, кроме того, это могло произойти на этапе вскрытия пакетов с вещественными доказательствами, когда материалы уже находились в суде.

Ранее в интернете появилось видео, которое было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства Анастасии Ещенко. Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева назвала подозрительным обнародование данного материала - это произошло в тот же день, когда Соколов в суде отказался от услуг Почуева, ссылаясь на то, что последнему якобы поступали угрозы расправы.

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"У меня есть только экранная копия. Распространенное видео очевидно было украдено либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещдоками. Вот два возможных источника утечки", - сказал Почуев.

Бакшеева ранее сообщила ТАСС, что родители Ещенко шокированы появлением видеозаписи. Почуев заявил ТАСС, что не имеет никакого отношения к распространению данного видео, он также не намерен обращаться в следственные органы по поводу утечки записи.

На прошедшем 15 июня судебном заседании Бакшеева заявила, что следователи проводят проверку по факту появления в сети фотографий останков убитой девушки. Она была начата после обращения представителя потерпевшей стороны. На том же заседании Соколов, отказавшийся от адвоката Почуева, отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве, подчеркнув, что выразит свою позицию после исследования всех доказательств обвинения. Почуев сообщил, что для него это решение было неожиданным, но отметил, что может продолжить представлять интересы историка позже.

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РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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