Пострадавший в ДТП с двумя автомобилями в Нижегородской области умер в больнице

ТАСС, 16 июня. Мужчина, пострадавший вечером 13 июня в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Балахнинском районе Нижегородской области, умер в больнице, сообщили ТАСС в Балахнинской центральной районной больнице. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до пяти человек.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобилей Lada Granta и Mazda в Нижегородской области погибли четыре человека, включая ребенка. Еще шестеро были госпитализированы.

"От полученных травм в результате ДТП в больнице скончался мужчина 1985 года рождения, состояние которого было крайне тяжелым", - отметили в больнице.

Двоих из трех пострадавших, помещенных в реанимацию, перевели в отделение травматологии, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние еще двух пациентов - 33-летней женщины и восьмилетнего ребенка не вызывает у врачей опасений, они также находятся на лечении в травматологическом отделении, уточнили в больнице.

ДТП произошло в 20:30 мск на 358 км трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda под управлением водителя 1985 года рождения. Оба водителя и пассажир Lada погибли на месте, позже в больнице умер десятилетний мальчик, который был в Mazda.