Двое мужчин задержаны при попытке пустить стрелу с наркотиками через забор СИЗО Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Двое мужчин пытались перебросить пакет с наркотиками, привязанный к самодельной стреле, через забор следственного изолятора в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники УФСИН по камерам видеонаблюдения увидели, что у следственного изолятора находятся подозрительные лица и вызвали полицию. Были задержаны 25-летний приезжий из ближнего зарубежья и 39-летний москвич. Установлено, что подозреваемые пытались перебросить через забор учреждения с помощью самодельной стрелы с привязанной к ней леской полиэтиленовый сверток с неизвестными веществами, но не смогли довести противоправный умысел до конца", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в свертке было почти 90 г наркотика, содержащего тетрагидроканнабинол, почти 21 г мефедрона и 50 г сильнодействующего вещества прегабалина. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу.