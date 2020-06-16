Экс-начальника райотдела МВД в Якутии осудили за превышение полномочий

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего начальника отдела МВД по Алданскому району в Якутии в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Алданскому району Александра Осадчего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Установлено, что в период с 2014 по 2017 год Осадчий давал незаконные указания начальнику ИВС (изолятора временного содержания) отдела МВД по Алданскому району по предоставлению привилегированных условий содержания. "В частности, обвиняемый организовывал беспрепятственную передачу содержащимся в ИВС продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию - мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что, помимо передачи незаконных предметов, следственно-арестованным по указанию обвиняемого организовывались свидания с девушками без разрешения, которые проходили ночью в помещениях ИВС.

На начальной стадии следствия обвиняемого заключили под стражу. Позднее он признал вину и начал сотрудничать со следствием, меру пресечения изменили на домашний арест.