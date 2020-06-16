СК возбудил дело против сотрудников "Норникеля" из-за сброса сточных вод в Норильске

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сброса сточных вод в Норильске, в результате которого окружающей среде нанесен вред на 154 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг" по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды"). По предварительной версии следствия, в период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг", ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались и водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский". По заключению Росприроднадзора, окружающей среде причинен вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению.

Томулах - небольшая река возле Норильска, приток реки Норильской.