Полиция Подмосковья вернула родителям четырехлетнего мальчика, гулявшего одного на дороге

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские вернули родителям четырехлетнего мальчика, который без сопровождения взрослых шел вдоль автомобильной дороги в сторону Сергиева Посада в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Инспекторы ДПС, <...> находясь на маршруте патрулирования, обнаружили в районе 570-го км автодороги М-8 "Холмогоры" ребенка, который шел вдоль проезжей части. Мальчик направлялся в сторону Сергиево-Посадского городского округа и находился один, без сопровождения взрослых", - сказала она.

По словам Петровой, автоинспекторы остановились, чтобы пообщаться с ребенком. Малыш рассказал, что ему четыре года, и сказал как его зовут. При этом он затруднялся назвать свое место жительства и пояснить, как оказался один на дороге.

"Сначала ребенок стеснялся автоинспекторов, однако через какое-то время уже подружился с ними. Сотрудники полиции разыскали родителей малыша, которые проживают в селе Сватково, и передали ребенка им", - добавила начальник пресс-службы подмосковной полиции.