Защита фигуранта дела "Сети" заявила о незаконном лишении свободы другого осужденного

"Более суток [после задержания] на Шишкина оказывалось давление <…> После опроса ему понадобилась медицинская помощь <…> Прошу направить в СК материалы о незаконном лишении свободы Шишкина", - сказал Черкасов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Адвокат фигуранта дела террористической организации "Сеть" Виктора Филинкова Виталий Черкасов на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге заявил о незаконном лишении свободы уже осужденного фигуранта Игоря Шишкина. Материалы об этом защитник просит направить в Следственный комитет, передает корреспондент ТАСС.

Защитник также попросил исследовать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после заявлений о применении насилия, протокол допроса жены Шишкина, справку о наличии у Шишкина повреждений.

В январе прошлого года суд приговорил Игоря Шишкина, который обвинялся только по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"), к трем с половиной годам колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он пошел на сделку со следствием.

На одном из предыдущих заседаний суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест Филинкову и второму фигуранту Юлию Бояршинову до 11 сентября включительно. В рамках повторного допроса на том же заседании Бояршинов заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, подчеркнув, что о том, что организация "Сеть" является террористической, он узнал только на стадии следствия. По его словам, в ней он принимал участие в силу интереса к темам обороны и оружия.

Филинков ранее заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, свою вину сейчас он не признает. Адвокаты Филинкова и Бояршинова, а также объединенная пресс-служба судов Петербурга организовали онлайн-трансляцию заседания. Слушатели в здания судов города не допускаются.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.