{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Уровень ЧС в Норильске может быть понижен с федерального до регионального

По данным источника в оперативном штабе, уровень ЧС могут снизить с 20 июня из-за стабилизации обстановки и проведения основного объема работ

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Уровень чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске может быть снижен с федерального до регионального. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в оперативном штабе.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"В связи со стабилизацией обстановки и проведением основного объема работ уровень ЧС с 20 июня может быть снижен с федерального до регионального", - сказал собеседник агентства.

Режим ЧС федерального уровня в том числе позволяет задействовать ресурсы федеральных структур для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются более 700 человек, привлечено 303 единицы техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Полиция Подмосковья вернула родителям четырехлетнего мальчика, гулявшего одного на дороге
Ребенок без сопровождения взрослых шел в сторону Сергиева Посада
Читать полностью