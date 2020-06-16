Уровень ЧС в Норильске может быть понижен с федерального до регионального

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Уровень чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске может быть снижен с федерального до регионального. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в оперативном штабе.

"В связи со стабилизацией обстановки и проведением основного объема работ уровень ЧС с 20 июня может быть снижен с федерального до регионального", - сказал собеседник агентства.

Режим ЧС федерального уровня в том числе позволяет задействовать ресурсы федеральных структур для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются более 700 человек, привлечено 303 единицы техники.