В Уфе возбудили уголовное дело из-за хищения денег муниципального водоканала

УФА, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере возбуждено в связи с хищением средств предприятия "Уфаводоканал", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры республики.

Преступление совершалось путем многократного завышения цен на работы. Проверка прокуратуры выявила, что в 2011 году предприятие по подложному документу оплатило за вывоз ила со своих объектов 86 млн рублей, при этом реальная стоимость работ составляла 21 млн рублей. Кроме этого, стороны подписали акт приема работ на 242 млн рублей, дальнейшему перечислению средств помешали действия правоохранителей, добавили в прокуратуре.

Муниципальное унитарное предприятие "Уфаводоканал" обеспечивает бесперебойное централизованное холодное водоснабжение и водоотведение для населения и организаций города Уфы. Основным потребителем услуг предприятия являются жители города - 93% уфимцев.