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Три человека, в том числе полицейский, погибли в ходе перестрелки в Ингушетии

По информации источника ТАСС, конфликт со стрельбой произошел из-за земельного спора
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© Елена Афонина/ТАСС

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в перестрелке, произошедшей в административном округе Альтиевский в Назрани. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Назрани в результате ссоры произошла драка, переросшая в перестрелку, в результате которой три человека погибли, в том числе полицейский", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще три человека получили огнестрельные ранения. Один из доставленных в больницу пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В Минздраве республики подтвердили информацию о троих погибших.

В то же время источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что раненных в перестрелке было четверо, а не трое. "Четверо [доставлены] в больницу, двое [находятся] в операционной и двое - в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, перестрелка произошла из-за земельного спора. Официальным подтверждением указанной информации ТАСС в настоящее время не располагает.

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