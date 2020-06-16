Бортников доложил Путину о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ликвидировали организованное бандподполье на Северном Кавказе. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на встрече с президентом РФ.

"Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе", - сказал Бортников.

Бортников отметил, что благодаря этому удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы по футболу в 2018 году.

Директор ФСБ России добавил, что за последние десять лет ФСБ предотвратила 159 терактов в России.

"За эти десять лет [с 2010 года] были предотвращены 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов", - сказал Бортников.

По его словам, "это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Комитета".

Также ФСБ занимается вопросами выявления пособнической базы и финансирования террористической деятельности. "За эти десять лет по статистике можно сказать, что было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, вся эта деятельность была, собственно говоря, предотвращена", - сообщил Бортников.

Снижение террористической активности в России

Директор ФСБ России также отметил, что проявления террористической активности в России снижены в десятки раз. По статистике, в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, а в прошлом году - только четыре. "Конечно, мы не можем гарантировать на 100%, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", - сообщил Бортников.

На встрече с президентом Бортников также рассказал, что более 500 человек с 2008 года удалось отговорить от участия в террористической деятельности. С 2008 года НАК проводил работу по противодействию идеологии терроризма на территории России.

"Уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт. Штучная работа проводится с лицами, которые вовлекались либо были участниками преступной деятельности, имеющими отношение к террористической составляющей. Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности", - сказал Бортников.

Он подчеркнул, что только силовыми методами работу по линии антитеррора решить невозможно, поэтому профилактика террористических преступлений является одним из подходов в работе.

В России реализуется программа по противодействию террористической идеологии, утвержденная президентом РФ на 2019-2023 годы.