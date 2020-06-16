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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП

Ранее суд отправил актера под домашний арест

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

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"Ефремов вызван на допрос по данному делу, который назначен на 17 июня. Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера", - сказал он. В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев отказался комментировать сведения о допросе его подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении.

9 июня суд в Москве отправил Ефремова под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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