В реке в Ленинградской области обнаружили расчлененное тело мужчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела в реке Мга Ленинградской области, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

"Из реки Мга Кировского района Ленинградской области извлекли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

На месте обнаружения тела работают водолазы, которые занимаются поисками останков. Следователи назначили проведение экспертизы.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на обнаруженном теле выявлены следы хирургического вмешательства, в частности, обнаружено наличие имплантов с серийным номером.