Несколько человек спровоцировали нападение на полицейских в лагере в Дагестане

КУЛЛАР /Республика Дагестан/, 16 июня. /ТАСС/. Инцидент во временном лагере для Азербайджанцев в Дагестане был спровоцирован несколькими людьми, рассказал ТАСС и. о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев.

В понедельник во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, произошли волнения. Граждане Азербайджана требовали пропустить их через границу. Во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в Дагестане от незаконных действий граждан Азербайджана.

"Было несколько человек провокаторов, которые спровоцировали нападение на полицейских", - сказал собеседник агентства.

Шихиев подчеркнул, что причиной инцидента стало то, что каждый хотел оказаться в списке тех, кто должен в ближайшее время пересечь границу.

"Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев встретился с делегацией Азербайджана, он озвучил позицию, что необходимо, чтобы с гражданами Азербайджана находились представители официальных властей Азербайджана. Это в первую очередь делается для того, чтобы была объективность того списка, который есть, чтобы люди не перед фактом были, а чтобы разъяснять им, почему тот или иной человек уезжает. Так как каждый здесь находящийся человек, а у нас здесь на территории лагеря МЧС находится 360 человек, в несанкционированном лагере - 120, и каждый считал, что он вправе быть в этом списке, из-за этого и возник конфликт", - пояснил он.