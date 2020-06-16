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Пандемия коронавируса нового типа

В России во время пандемии возбуждено около 30 уголовных дел о распространении фейков

Среди инструментов, которые использует Генпрокуратура в борьбе с недостоверной информацией - блокировка сайтов, а также административная ответственность

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 30 уголовных дел расследуется в России о распространении фейков во время пандемии. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

"Около трех десятков таких [уголовных] дел о распространении фейковой информации, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, расследуется", - сказал он на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Буксман отметил, что среди инструментов, которые использует надзорное ведомство, - блокировка сайтов, административная и уголовная ответственность.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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