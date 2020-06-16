В России во время пандемии возбуждено около 30 уголовных дел о распространении фейков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 30 уголовных дел расследуется в России о распространении фейков во время пандемии. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

"Около трех десятков таких [уголовных] дел о распространении фейковой информации, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, расследуется", - сказал он на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Буксман отметил, что среди инструментов, которые использует надзорное ведомство, - блокировка сайтов, административная и уголовная ответственность.