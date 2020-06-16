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Суд Москвы арестовал россиянина за участие в экстремистской организации "Таблиги Джамаат"

Нурбека Асиева заключили под стражу до 9 августа

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник арестовал гражданина России Нурбека Асиева, обвиняемого в участии в запрещенной на территории РФ организации "Таблиги Джамаат".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Асиева, обвиняемого по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и заключил его под стражу до 9 августа", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Асиев входил в ячейку "Таблиги Джамаат", в которой, кроме него, состояли еще несколько человек.

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