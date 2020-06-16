Росгвардия подтвердила гибель своего сотрудника в ходе перестрелки в Ингушетии

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии погиб при перестрелке в Ингушетии, сообщили ТАСС пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

"16 июня в городе Назрани произошел конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник агентства.

По информации Минздрава республики, всего в результате инцидента погибли четыре человекка. По предварительным данным, перестрелка произошла из-за земельного спора.