СК возбудил дело об убийстве после перестрелки в Назрани

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц возбудили после перестрелки в Назрани, в которой погибли четыре человека. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

Что известно о перестрелке в Ингушетии

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, около часа дня 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группами местных жителей. В результате погибли четыре человека, трое находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты.