СК возбудил дело об убийстве после перестрелки в Назрани

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц возбудили после перестрелки в Назрани, в которой погибли четыре человека. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, около часа дня 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группами местных жителей. В результате погибли четыре человека, трое находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести.
Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты.