В Петербурге неизвестные испортили фигуры грифонов на Банковском мосту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Неизвестные испачкали масляной краской и оставили царапины на фигурах грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, которые считаются одним из символов города, сообщила ТАСС заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников музея Екатерина Макеева.

Это уже второй за последнее время случай вандализма по отношению к городским достопримечательностям - ранее от злоумышленников пострадал один из коней Клодта на Аничковом мосту.

"Акт вандализма на грифонах буквально вчера был. <...> Масляной краской просто измазали [скульптуры]. От краски [следов] не осталось, но остались царапины, потому что кто-то процарапал какие-то надписи или разбивали бутылки. И тем самым они сбивают красочный слой, и его уже не восстановить так легко. В рамках текущего ухода, что в наших силах, это невозможно сделать", - сказала Макеева.

Фигуры четырех крылатых львов украшают вантовый мост через канал Грибоедова (Екатерининский канал) в центре Санкт-Петербурга. Он был построен по проекту архитектора Вильгельма Треттера в 1825-1826 годах возле здания Ассигнационного банка, из-за близости к финансовому учреждению мост назвали Банковским. Грифоны, созданные по модели скульптора Павла Соколова на Александровском чугунолитейном заводе, признаны объектом культурного наследия федерального значения. Мост был полностью демонтирован для реставрации в начале 2017 года, его открыли в июне прошлого года, и тогда же на свое историческое место вернулись грифоны, которым реставраторы вернули первоначальный вид и черный цвет.

В понедельник также сообщалось о повреждении одной из скульптур группы "Укротители коней" Петра Клодта на Аничковом мосту. "Согласно сообщению, поступившему в музей, в ночь с 14 на 15 июня, группа неизвестных сидела на одном из клодтовских коней и распивала спиртные напитки. На эту скульптуру уже было составлено реставрационное задание, так как при плановой промывке, в первых числах июня 2020 года, реставраторы зафиксировали расхождение поводьев по авторскому шву сборки. Оно возникло в результате воздействия предыдущих вандалов, вероятно, не попавших на глаза прохожим, последний случай усугубил ситуацию", - отметили в музее.

Музей на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" выразил благодарность неравнодушным гражданам, сообщившим о происшествиях. "Мы устранили те повреждения, которые могли. Сейчас решается вопрос с поиском финансирования для дальнейшей реставрации", - добавили в учреждении.