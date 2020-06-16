Суд продлил арест руководителю карельского "Мемориала" Дмитриеву

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июня. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд 16 июня продлил арест до 25 июля главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"Продлили сроки содержания под стражей до 25 июля. Судебное разбирательство отложено до 6 июля", - сказал собеседник агентства.

По словам Ануфриева, второй процесс над его подзащитным приближается постепенно к концу. Заседания в петрозаводском суде уже назначены на даты с 6 по 9 июля. "Думаю, что 9 июля закончим уже прения сторон, а суд уйдет на совещание", - предположил адвокат.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев не признает себя виновным.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.