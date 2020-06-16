В Москве мужчина угнал каршеринговый автомобиль, сняв с него GPS-маячок

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который арендовал по поддельным документам каршеринговый автомобиль, снял с него GPS-маячок и скрылся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от учредителя компании, занимающейся перевозкой пассажиров. Она рассказала, что дала в аренду принадлежащий организации автомобиль Kia Optima неизвестному мужчине. Через некоторое время арендатор перестал выходить на связь, а машина, оснащенная GPS, пропала с радаров.

"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный житель Подмосковья. Следствием было установлено, что злоумышленник взял в аренду автомобиль по поддельным документам, снял с него GPS-маяк и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.