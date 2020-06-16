МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Полиция жестко отреагирует на погромы в Дижоне, где несколько дней идут столкновения между группировками местных жителей и выходцев из Чечни. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес, выступив также с предупреждением для приезжих участников беспорядков.

"Мы решили усилить присутствие [сил правопорядка] на местах, с сегодняшнего вечера в Дижоне будут находиться два мобильных подразделения. Это порядка 150 служащих жандармерии плюс местные стражи порядка", - рассказал госсекретарь.

"Я бы хотел передать очень четкое предостережение хулиганам, которые размахивали оружием, и тем, кто прибыл сюда, в Дижон, чтобы чинить насилие. Наш ответ будет крайне жестким, полицейский контингент останется здесь так долго, как это потребуется", - подчеркнул он.

Нуньес сообщил, что уже начаты несколько судебных расследований в связи с произошедшими столкновениями. Он выразил уверенность, что эти расследования "позволят выйти на ряд участников нападений, которые понесут наказание за грубое нарушение общественного порядка". Ранее, сразу после прибытия в Дижон, госсекретарь выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов и заявил, что "в правовом государстве никто не имеет права вершить самосуд".

В свою очередь мэр Дижона Франсуа Ребсамен заявил, что до прибытия подкреплений местная полиция была вынуждена маневрировать, оказавшись в меньшинстве перед вооруженной толпой. Этим он объяснил тот факт, что большинство участников столкновений не было задержаны. Глава городской администрации выразил мнение, что криминальные разборки не связаны с наркотиками и в действительности речь идет о сведении счетов.

Жесткое противостояние

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, поле того, как в районе Гресиль местные наркодилеры избили 16-летнего чеченца. 12 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это ряд обитателей района Гресиль начал патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались городские видеокамеры наблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

Вплоть до вечера понедельника, когда в город прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом Raid (Рейд) и полицейского спецназа CRS, ни один человек не был задержан. Правоохранители объяснили это нежеланием накалять обстановку - к этому времени в соцсетях уже появились ролики, на которых люди с закрытыми шарфами и капюшонами лицами выкрикивают угрозы, держа в руках предположительно огнестрельное оружие. Однако после очередной волны беспорядков 15 июня были задержаны четыре человека, хотя, как стало позже известно, выходцев из Чечни среди них нет.