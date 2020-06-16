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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор: концентрация вредных веществ в озере под Норильском нормализовалась

Ведомство ранее фиксировало в озере Пясино превышение содержания вредных веществ

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в озере Пясино после разлива нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3 нормализовалась. Ранее ведомство фиксировало в озере превышение содержания вредных веществ, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"До восьми ПДК мы фиксировали максимально в одном месте [озера Пясино]. Может быть, лед поднялся, может, еще что-то. На сегодняшний день плюс-минус все там в норме", - сказала Радионова.

Она подчеркнула, что в реке Пясина, которая впадает в Карское море, превышение ПДК не фиксировалось. Глава ведомства отметила, что пробы из различных водоемов берутся регулярно.

Пясино - озеро ледникового происхождения, находится севернее Норильска. Площадь озера - 735 кв. км, оно имеет важное рыбохозяйственное значение. Нерестилища ценных пород рыб - нельмы, муксуна, сига, ряпушки - находятся вблизи истока реки Пясины из озера.

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Красноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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