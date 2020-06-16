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В здании рядом с крупным ТРЦ в Алма-Ате произошел пожар

Посетителей пришлось эвакуировать

НУР-СУЛТАН, 16 июня. /ТАСС/. Пожар произошел во вторник в строительном в цехе, расположенном рядом с крупным торгово-развлекательным комплексом ADK в Алма-Ате, посетителей которого пришлось эвакуировать. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

"Произошло горение гидравлического масла в цеху по изготовлению и формовке строительных панелей в отдельно стоящем от ADK здании. По пожару - ликвидация в 19:45 (16:45 мск)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, масло хранилось в трех емкостях - одна объемом тонну и две - по 150 л.

Ранее департамент сообщил, что из здания торгово-развлекательного комплекса были эвакуированы посетители. Изначально спасатели предполагали, что пожар произошел на крыше самого ADK, поскольку оттуда валил черный дым.

Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

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