В МЧС объявили о завершении активной фазы сбора нефтепродуктов в Норильске

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МЧС России заявляет о завершении активной фазы сбора нефтепродуктов, вылившихся в реку Амбарную после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по итогам заседания постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в городе Норильске. Сейчас продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что с 4 июня федеральной группировкой сил, задействованной в ликвидации последствий ЧС, собрано и вывезено для дальнейшей утилизации более 84 тыс. тонн загрязненного грунта, с поверхности водоемов и из грунта собрано около 31 тыс. кубометров водно-топливной смеси, обработано сорбентом 52 км береговой линии и более 63 тыс. кв. метров загрязненной территории. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено до 64 линий боновых заграждений, в том числе 21 линия сорбирующих бонов.

Как сообщил ТАСС источник в оперативном штабе, с 20 июня уровень ЧС будет понижен с федерального до регионального, а руководство ликвидацией последствий аварии будет передано ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Последствия разлива дизельного топлива

Глава МЧС Евгений Зиничев потребовал максимально нейтрализовать последствия разлива дизельного топлива для окружающей среды после аварии. "Прошу продолжить работу по сбору нефтепродуктов. Мы должны добиться максимальной нейтрализации негативных последствий для окружающей среды. Еще раз обращаю внимание на необходимость незамедлительно реагировать на все требования Росприроднадзора", - заявил Зиничев на заседании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, сейчас постоянно осуществляется мониторинг с использованием авиации, маломерных судов, а также систем дистанционного зондирования Земли. Кроме того, ежедневно производятся исследования на наличие загрязнения нефтепродуктами акватории реки Амбарной, озера Пясино, реки Пясины, а также грунта по береговой линии на всем протяжении растекания аварийного топлива и донных отложений.

Предложения по восстановлению экологии

Министр поручил разработать предложения по восстановлению экологии. "Необходимо продолжать мониторинг экологической обстановки для незамедлительного принятия дополнительных мер в случае необходимости. И кроме того, уже сейчас нужно думать о восстановлении экологии, прорабатывать данный вопрос", - заявил Зиничев.

Он также обратил внимание на контроль за обеспечением надлежащих условий хранения собранной топливно-водяной смеси и загрязненного грунта.