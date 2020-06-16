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В Карачаево-Черкесии пропали двое детей

В поисковой операции принимают участие 85 человек

ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Спасатели в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) ищут двух детей 6 и 13 лет, пропавших в Хабезском районе. Об этом сообщили во вторник в ГУ МЧС России по республике.

"16 июня в 15:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что в трех километрах от населенного пункта Бесленей Хабезского района, по предварительной информации, ушли купаться на реку Большой Зеленчук и не вернулись двое детей 2007 и 2014 годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках принимают участие 85 человек, задействовано 35 единиц техники.

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