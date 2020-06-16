{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи столкнулись пассажирский автобус и грузовик

В результате происшествия есть пострадавшие

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Сочи, оба водителя доставлены в больницу, количество пострадавших в ДТП устанавливается, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"Около 16 часов в дежурную часть УМВД России по городу Сочи поступило сообщение о ДТП с участием автобуса Hyindai и грузового автомобиля MAN. В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество участников и пострадавших устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ДТП произошло на Новороссийском шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля двигался с большой скоростью, в результате он опрокинулся на пассажирский автобус, который двигался во встречном направлении.

Полиция проводит проверку после происшествия.

Теги
РоссияКраснодарский край
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
В МЧС объявили о завершении активной фазы сбора нефтепродуктов в Норильске
В настоящее время продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии
Читать полностью