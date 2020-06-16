В Сочи столкнулись пассажирский автобус и грузовик

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Сочи, оба водителя доставлены в больницу, количество пострадавших в ДТП устанавливается, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"Около 16 часов в дежурную часть УМВД России по городу Сочи поступило сообщение о ДТП с участием автобуса Hyindai и грузового автомобиля MAN. В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество участников и пострадавших устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ДТП произошло на Новороссийском шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля двигался с большой скоростью, в результате он опрокинулся на пассажирский автобус, который двигался во встречном направлении.

Полиция проводит проверку после происшествия.