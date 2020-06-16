Причиной ДТП с жертвами в Башкирии и Ивановской области стали грубые нарушения ПДД

ТАСС, 16 июня. Причиной ДТП в Башкирии и городе Фурманове Ивановской области, где пострадали девять человек и один погиб, стало грубое нарушение правил дорожного движения. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Госавтоинспекции.

"Сегодня сразу в двух регионах - Ивановской области и Республике Башкортостан - произошли крупные ДТП, в которых пострадали в общей сложности девять пешеходов, в числе которых были и несовершеннолетние. При этом в обоих случаях водители транспортных средств грубо нарушили правила дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе Фурманове Ивановской области около 01:00 20-летний молодой человек при обгоне выехал на встречную полосу дороги в месте, где выезд запрещен, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем, который поворачивал налево. После удара обе машины съехали с дороги влево и ударились в припаркованные автомобили и пешеходов, находившихся около них. "В результате ДТП травмы получили пять девушек-пешеходов в возрасте от 18 до 21 года, а также сам водитель", - сказали в ГИБДД.

Кроме того, около полудня в башкирском селе Иглино 32-летний пьяный водитель сбил группу подростков. Четверо школьников в возрасте от 13 до 16 лет без сопровождения взрослых в тот момент шли по правой обочине навстречу движению. В результате ДТП 16-летняя девушка погибла на месте, трое других подростков получили травмы. При освидетельствовании водителя было установлено алкогольное опьянение (1,732 мг/л).

"Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также об опасности совершения необдуманных маневров на дороге. Такое поведение может привести к трагическим последствиям не только для водителей, но для совершенно невиновных людей, в том числе детей", - подчеркнул представитель ведомства.

В ГИБДД также призвали всех неравнодушных участников дорожного движения своевременно информировать полицию о водителях, которые грубо нарушают ПДД, а также тех, кто сел либо намеревается сесть за руль в нетрезвом состоянии, о превышающих скоростной режим, выезжающих на полосу встречного движения, где это запрещено, либо перевозящих пассажиров числом более, чем предусмотрено конструкцией транспортного средства.