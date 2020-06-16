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Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Один из пострадавших госпитализирован

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Московской области, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"В 15:37 поступила информация о ДТП с участием четырех транспортных средств на 31-м километре трассы М-2 "Крым". В результате столкновения пострадали два человека, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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