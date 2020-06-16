Часть задержанных граждан Азербайджана понесут уголовную ответственность

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Некоторые граждане Азербайджана, задержанные после инцидента во временном лагере в Дагестане, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Дагестана со ссылкой на министра внутренних дел по региону Абдурашида Магомедова.

Ранее во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, произошли волнения. Граждане Азербайджана требовали пропустить их через границу. Во вторник и. о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев сообщил ТАСС, что 93 гражданина Азербайджана задержаны. Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали от незаконных действий граждан Азербайджана.

"После инцидента 93 гражданина Азербайджана доставлены в Магарамкентский райотдел, по части из них будут приняты решения в порядке уголовного судопроизводства, по части - в порядке, предусмотренном административным законодательством РФ. Полное взаимопонимание с коллегами из Азербайджана у нас есть", - приводятся слова Магомедова на сайте.