Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"На территории Александровского парка сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Mercedes. Водитель и пассажир иномарки отказались предъявлять документы, а на предложение полицейских проследовать в отдел полиции для установления личности отреагировали агрессивно, нанеся сотрудникам полиции телесные повреждения", - сказал представитель ведомства.

Одного из злоумышленников удалось задержать, его доставили в отдел полиции для разбирательства, на него составили административный протокол за неподчинение законному требованию сотрудника полиции.

Второму удалось убежать и скрыться на другой машине, которая находилась неподалеку от места инцидента. "Владелец иномарки уже установлен. Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника инцидента", - отметили в полиции.