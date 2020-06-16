Дело возбудили против женщины, которая протащила полицейского на двери машины под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая, пытаясь скрыться от полиции в городе Каменск-Шахтинском, протащила на двери машины одного из сотрудников. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, инцидент произошел 4 июня на улице Луначарского. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Каменский" заметили автомобиль Hyundai, из салона которого громко доносилась музыка, а за рулем находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. Автомобилистка привела машину в движение и полицейский, пытавшийся через открытую водительскую дверь заглушить двигатель, упал на асфальт и получил телесные повреждения.

"Следственным отделом по городу Донецку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Каменского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.