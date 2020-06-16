МВД Франции будет прибегать к высылке иностранцев, причастным к событиям в Дижоне

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. МВД Франции прибегнет к высылке из страны иностранцев, которые приняли участие в недавних погромах и уличных столкновениях группировок в Дижоне. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

"В случае если выяснится причастность иностранцев к нарушению общественного порядка, мы будем систематически принимать административные меры и в случае принятия соответствующих юридических решений рассматривать возможность высылки из страны таких людей", - говорится, в частности, в заявлении.

Как сообщила во вторник радиостанция RTL, именно президент Франции Эммануэль Макрон поручил МВД изучить возможность выдворения из Франции любого иностранца, причастного к нарушению порядка в Дижоне

Столкновения местных жителей (преимущественно выходцев из Северной Африки) и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того как в районе Гресиль местные наркодилеры избили 16-летнего чеченца. 12 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это ряд обитателей района Гресиль начал патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались городские видеокамеры наблюдения, поджигались автомобили и мусорные баки.