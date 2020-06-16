{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Инспектор Ростехнадзора не имела повода проверять аварийный резервуар на ТЭЦ-3

При этом в ведомстве с пониманием отнеслись к возбуждению уголовного дела против своей сотрудницы
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, 16 июня 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, 16 июня 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, против которой СК РФ возбудил уголовное дело о халатности, не имела законных оснований для проверки аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, поскольку по документам он находился в ремонте. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Андрей Виль.

"Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования емкости по назначению", - сообщил он.

В Ростехнадзоре с пониманием отнеслись к возбуждению уголовного дела против своей сотрудницы.

"Возбуждение уголовных дел при расследовании резонансных аварий в отношении сотрудников надзорных органов - сложившаяся практика, относимся к ней с пониманием. Уверены, следствие разберется. За соблюдение законодательства у нас не наказывают", - заключил Виль.

По данным СК, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова в ходе плановых проверок ТЭЦ-3 не проверила аварийный резервуар № 5 и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. Даже после этого Новожилова не инициировала внеплановую проверку объекта.

Бездействие Новожиловой и невыявление нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара № 5, считает следствие, привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Это причинило ущерб окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат.

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
В ходе беспорядков в Париже пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов
В префектура полиции города также сообщили, что были задержаны 32 участника акции
Читать полностью