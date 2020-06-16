Инспектор Ростехнадзора не имела повода проверять аварийный резервуар на ТЭЦ-3

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, против которой СК РФ возбудил уголовное дело о халатности, не имела законных оснований для проверки аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, поскольку по документам он находился в ремонте. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Андрей Виль.

"Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования емкости по назначению", - сообщил он.

В Ростехнадзоре с пониманием отнеслись к возбуждению уголовного дела против своей сотрудницы.

"Возбуждение уголовных дел при расследовании резонансных аварий в отношении сотрудников надзорных органов - сложившаяся практика, относимся к ней с пониманием. Уверены, следствие разберется. За соблюдение законодательства у нас не наказывают", - заключил Виль.

По данным СК, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова в ходе плановых проверок ТЭЦ-3 не проверила аварийный резервуар № 5 и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. Даже после этого Новожилова не инициировала внеплановую проверку объекта.

Бездействие Новожиловой и невыявление нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара № 5, считает следствие, привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Это причинило ущерб окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат.