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В Коми во время купания в реке утонули два подростка

СК проводит проверку

СЫКТЫВКАР, 16 июня. /ТАСС/. Следователи в Коми начали доследственную проверку по факту гибели двух мальчиков 13 и 14 лет во время купания в реке Вычегде близ села Важкурья Корткеросского района. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ организовано проведение доследственной проверки по факту несчастного случая с двумя несовершеннолетними жителями Корткеросского района. Днем 16 июня двое мальчиков 13 и 14 лет утонули в ходе купания в реке Вычегде в районе села Важкурья Корткеросского района"- говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних, добавили в следственном управлении.

По данным ГУ МЧС по региону, к поиску тел погибших привлечены 28 человек, задействовано десять единиц техники.

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