В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, защищая девушку

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии в Рязанской области получил ножевое ранение, защищая девушку. В настоящее время он госпитализирован, его состояние стабильное, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Инцидент произошел в поселке Лесной. Проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания. Правоохранитель не мог не отреагировать и сразу же бросился на помощь. За магазином он обнаружил девушку и мужчину. Между ними происходила ссора, в ходе которой молодой человек угрожал девушке. Сотрудник ОМОН решил вступиться за нее. В ходе разговора злоумышленник неожиданно достал нож и ударил им росгвардейца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после случившегося нападавший скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция. Девушка не пострадала.

"Раненный сотрудник Росгвардии был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается как стабильное", - добавил собеседник, отметив, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ситуация находится на контроле у руководства Управления Росгвардии по Рязанской области.